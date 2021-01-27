 

После смены пола: Эллиот Пейдж разводится с женой

27.01.2021, 10:08, Разное
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В декабре прошлого года 33-летняя актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, объявив себя трансперсоной и попросив называть его Эллиотом. На этом изменения в его жизни не закончились, и вчера стало известно, что Пейдж разводится с женой – 26-летней танцовщицей Эммой Портнер, которая работает хореографом в танцевальной школе Broadway Dance Center и преподает там джаз-модерн.

Эллиот Пейдж после трансгендерного каминг-аутаВ результате долгих раздумий мы приняли сложное решение развестись – после нашего расставания прошлым летом. Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями,- говорится в заявлении пары. Впервые Эллен и Эмма были замечены вместе летом 2017-го: девушки посетили ресторан Café Gratitude в Лос-Анджелесе, где не просто пили кофе и беседовали по душам, а открыто целовались на публике. В январе 2018-го влюбленные поженились. Портнер поддержала Пейдж в соцсетях, когда та совершила каминг-аут. Как сообщает Page Six, 26 января пара подала документы на развод в Верховный суд Манхэттена.

Тогда еще Эллен Пейдж и Эмма ПортерВпервые о своей нетрадиционной сексуальной ориентации тогда еще Эллен Пейдж рассказала в феврале 2014 года. Громкое заявление актриса сделала на конференции в поддержку ЛГБТ-молодежи. Между тем ранее Эллен Пейдж приписывали множество романов со знаменитыми красавцами, в том числе Беном Фостером, Эмилем Хиршем и Александром Скарсгардом.

Тогда еще Эллен Пейдж и Эмма Портер



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