 

Дорн будет вести “Орел и решка” с российским шоуменом

27.01.2021, 10:02, Новости дня
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Ведущими нового сезона программы “Орел и решка” стали украинский музыкант Иван Дорн и российский шоумен и комик Александр Гудков. Об этом сообщили на странице канала “Пятница!” в Instagram.

“Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн – новые ведущие “Орла и решки”. В этом году шоу исполняется 10 лет. Премьера юбилейного сезона уже 15 февраля”, – говорится в посте.

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Публикация от Телеканал ПЯТНИЦА! (@fridaytv)

Шоу “Орел и решка” изначально выходило на украинском телеканале “Интер”, позже – на “Новом канале” и российском “Пятница!”. 

Первый выпуск программы вышел в 2011 году.

По формату двое ведущих отправляются в разные города мира. Одному из них предстоит прожить два дня на $100, а второму – с “золотой” банковской картой. Кому она достанется, определяется путем подбрасывания монеты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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