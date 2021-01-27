 

Нанотехнологии позволяют в 4 раза повысить твердость металла

27.01.2021, 9:58, Новости дня
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По словам исследователей из Брауновского университета, им удалось разработать новую технологию значительного повышения твердости металлов. Как известно, данный показатель напрямую зависит от размера зерен, возникающих при застывании расплавленной массы.

Чтобы достичь желаемого результата, традиционно применяют ковку, прокат или скручивание. Но каждый из этих метолов трудоемкий и очень энергозатратный.

Химический способ, основанный на нанотехнологиях, предложили специалисты Брауновского университета. Результат его применения оказался потрясающим. Металл становится в четыре раза тверже обычного. Также повышается электропроводимость материала.



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