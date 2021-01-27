В РФ разработали технологию эффективного сжигания угля

27.01.2021, 9:58, Новости дня

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Получить значительно больше тепла при сжигании угля и при этом вдвое снизить выбросы в атмосферу токсических веществ сумели ученые из российского университета «МИСиС».

О данной разработке повествует статья в научном журнале Fuel Processing Technology. В исследованиях также принимали участие ученые из Томского политехнического университета.

Для достижения желаемого результата специалисты добавили в обычный уголь соли металлов. По словам исследователей, во время горения они сработали как эффективные катализаторы. После оказалось, что и золы образуется в три раза меньше. Запасы угля в земных недрах огромны. Поэтому не стоит отказываться от этого топлива, а можно попытаться сделать его более экологически чистым.