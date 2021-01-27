 

Роскачество рассказало об особенностях выбора продуктов россиянами

27.01.2021, 9:26, Новости дня
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Больше половины россиян готовы переплатить за полезные и безопасные продукты, наиболее тщательно они подходят к выбору мяса и молока и менее придирчивы к кондитерским изделиям и алкоголю, следует из исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества.

Эксперты указывают, что большинство – 39% и 22%, – уделяют особое внимание выбору мясной и молочной продукции соответственно. На третьем месте по тщательности выбора – рыба (10%), затем следуют овощи (13%), фрукты (7%) и зерномучные изделия (5%). На последнем месте (по 2%) –  кондитерские изделия, соки с газировкой и алкоголь, передает РИА «Новости».

Между тем, мужчины к покупке мяса относятся пристальнее, чем женщины –  44% против 34%, а женщины более внимательны к выбору молочной продукции –  26% против 16%. Они также более тщательно, чем мужчины, подходят к выбору рыбы и овощей –  11% против 9% и 14% против 11% соответственно.

Согласно итогам опроса, 77% российских потребителей считают, что натуральных и полезных для организма продуктов на рынке меньше, чем необходимо. «Продукты, которые принесут пользу организму, стоят того, чтобы заплатить за них больше –  так ответили 62% респондентов. В то же время для потребителей важную роль играет безопасный состав продукта –  в этом случае 51% опрошенных готовы заплатить за него больше», –  говорится в сообщении.

Переплатить за товары с повышенным содержанием полезных веществ согласились 28%, за лучший вкус –  23%, а за продукты с повышенными требованиями к экологичности производства –  10% респондентов, но при этом 68% согласились с тем, что сейчас на рынке недостаточно таких продуктов. «Только 17% опрошенных заявили, что не будут покупать продукты с перечисленными выше свойствами, если они дороже обычных», –  сообщает Роскачество.

В исследовании участвовали 1 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек из всех федеральных округов России.



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