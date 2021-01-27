Подозреваемый в нападении на машину ФСБ блогер задержан в Москве

27.01.2021, 9:36, Новости дня

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Московские правоохранители задержали видеоблогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Москве по подозрению в причастности к данному преступлению задержан блогер Константин Лакеев. В настоящее он доставлен в отдел полиции. Также там на допросе находятся еще около десяти блогеров, которые могли находиться вместе с ним на акции», – сказал источник ТАСС.

Как информирует «Интерфакс», Лакеева, у которого более 810 тыс. подписчиков в TikTok, задержали во вторник в так называемом тикток-хаусе в Новой Москве, где он проживал вместе с еще несколькими блогерами. Всех их подозревают в нападении на машину с мигалкой в минувшую субботу.

Следствие в среду попросит Пресненский суд Москвы арестовать Лакеева по делу о нападении на служебный автомобиль ФСБ 23 января на Цветном бульваре. «Установлено, что Лакеев запрыгнул на капот, повредив его. Он допрошен в качестве подозреваемого в рамках дела о хулиганстве и повреждении имущества», – сказал источник.

Вечером 23 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой участники несогласованной акции в Москве забрасывают снежками машину с мигалкой на Цветном бульваре. Также к автомобилю подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в субботу в разных городах РФ прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. После несогласованного митинга в столице возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.

Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов РФ протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.