Актриса Екатерина Жемчужная госпитализирована с коронавирусом

27.01.2021, 9:16, Новости дня

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Народная артистка России, актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом, проходит лечение в больнице.

«Я сейчас в больнице», – передает РИА «Новости» слова Жемчужной, подтвердившей, что у нее коронавирус.

«Ничего (о самочувствии – прим. ВЗГЛЯД). Мне капельницы делают разные, получше немножко», – добавила артистка.

Екатерина Жемчужная – народная артистка России, актриса театра «Ромэн». Снималась в кино, в том числе в фильмах «Цыганское счастье», «Карнавал», «Королева Марго», «Табор уходит в небо» и других.