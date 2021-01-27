Задержан третий напавший на полицейских во время незаконной акции в Москве

27.01.2021, 9:16, Новости дня

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Задержан таксист Валерий Евсин, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции 23 января в центре Москвы, с ним ведутся следственные действия, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), в столице задержан Евсин Валерий Александрович. Следственные органы в настоящее время его допрашивают», – сказал истчоник ТАСС.

Во вторник Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца другого напавшего на правоохранителя на несогласованной акции – Евгения Есенова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), он дал признательные показания.

Кроме того, был задержан водитель машины за наезд на полицейского в центре Москвы, который вез участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Людмилу Штейн. Сотрудник полиции пытался задержать Алехину и Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, он получил ушиб ноги.

Напомним, в субботу в разных городах РФ прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. После несогласованного митинга в столице возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.

Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов РФ протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.