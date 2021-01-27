 

Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

27.01.2021, 9:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», – сказал Рябков, комментируя условия продления договора.

Он добавил, что Москва приветствует решение администрация президента США Джо Байдена продлить ДСНВ.

Тем временем Международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3, сообщили источники РИА «Новости» в комитетах.

Ранее в среду президент Владимир Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Во вторник президенты РФ и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.

В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Росприроднадзор не выявил техногенной причины загрязнения на Камчатке

08.08 / В Житомирской области в ДТП попала маршрутка с пассажирами, есть погибшие

18.09 / SRF – неонацисты в правоохранительных органах — позор для немецкой полиции

12.08 / В Волынской области религиозная община перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела

17.10 / Убийство учителя в пригороде Парижа признали терактом

19.08 / Мавзолей на Красной площади проверят после анонимного звонка о бомбе

08.11 / Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве нестабильной

16.01 / В Аргентину прибыла вторая партия вакцин «Спутник V»

02.08 / В Москве зафиксировали резкий рост спроса на маски

29.12 / Нитич: В моей жизни часто встречаются взрослые по возрасту дяди, но психологически – еще подростки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска