Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

27.01.2021, 9:16, Новости дня

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Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», – сказал Рябков, комментируя условия продления договора.

Он добавил, что Москва приветствует решение администрация президента США Джо Байдена продлить ДСНВ.

Тем временем Международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3, сообщили источники РИА «Новости» в комитетах.

Ранее в среду президент Владимир Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Во вторник президенты РФ и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.

В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.