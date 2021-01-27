 

26 января боевики пять раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

27.01.2021, 9:10, Новости дня
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26 января незаконные вооруженные формирования России пять раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, с начала текущих суток режим тишины соблюдается. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook. 

Боевики вели обстрелы в районе Новозвановки Луганской области, Новоалександровки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. В результате прицельного обстрела у Новоалександровки пулевое ранение получил украинский военный, его госпитализировали, говорится в сводке штаба.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2720976844883072/

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе сообщала в Facebook, что вчера ранение получил военнослужащий ВСУ, который попал под обстрел в районе Попасной Луганской области. Его состояние, по данным делегации, тяжелое. 

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/193123429264742

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ на конец 2020 года, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.

С апреля 2014 года до конца 2020-го в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщали в Минобороны. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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