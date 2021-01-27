 

За сутки в Украине подтвердили 3,8 тыс. случаев COVID-19. Выздоровевших – почти в четыре раза больше

27.01.2021, 9:10, Новости дня
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За сутки 26 января в Украине подтвердили 3 776 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил в Facebook.

За прошлые сутки госпитализировали 2430 пациентов с коронавирусом, 145 человек с диагнозом  COVID-19 умерли, 14 250 – выписались из больниц. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали за последние сутки в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией 1 200 883 человека, из них 980 085 – выздоровели, 22 202 – умерли. 

26 января в стране сделали 47 тыс. тестов (27 тыс. – методом ПЦР, 20 тыс. – методом ИФА), всего с начала пандемии – 6,15 млн методом ПЦР (общее число тестирований методом ИФА министр не указывает). 

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/864666654076331

За сутки 25 января в стране подтвердили 2779 случаев коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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