YouTube бессрочно продлил блокировку аккаунта Трампа, а Джулиани лишил заработка на контенте

27.01.2021, 9:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Видеохостинг YouTube продлил блокировку канала 45-го президента США Дональда Трампа на неопреленный срок. Об этом сообщило американское издание Politico 26 января со ссылкой на представителя компании Айви Чой.

Компания, принадлежащая поисковику Google, объявила, что второй раз продлит ограничения для Трампа, которые не позволят ему размещать контент на платформе. Администрация видеохостинга выразила опасения относительно возможного распространения насилия и заявила, что внимательно следит за развитием событий.

YouTube отдельно заявил, что временно ограничит возможности адвоката Трампа Руди Джулиани зарабатывать деньги на своем канале из-за нарушений политики видеохостинга. Джулиани распространял ложные заявления о фальсификации результатов голосования на выборах 2020 года, сообщила Чой. Джулиани может повторно подать заявку на участие в программе монетизации через 30 дней, если проблемы с его учетной записью были решены, уточнила она.

О первой блокировке аккаунта Трампа в YouTube под названием Donald J Trump стало известно 13 января. Канал сейчас открыт, на него подписаны 2,79 млн пользователей. Кроме YouTube, аккаунт Трампа заблокировала социальная сеть Twitter. Это случилось после того, как он призвал своих сторонников 6 января идти к зданию Конгресса США. В итоге протестующие ворвались в здание и сорвали заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах главы государства.

Следом за этим Трамп опубликовал в Twitter видео с призывом к своим сторонникам разойтись по домам, но продолжал повторять, что “выборы были украдены”, – в итоге его аккаунт заморозили на 12 часов. В Twitter президента США призвали удалить три публикации, которые нарушают правила социальной сети, в случае если он этого не сделает, его аккаунт обещали удалить навсегда. Видимо, Трамп выполнил требование, поскольку 8 января он опубликовал несколько сообщений. В первом из них он пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Конгрессе США.

Во втором твите он обращался к своим избирателям.

“75 млн великих американских патриотов, проголосовавших за меня, [за лозунги] “Америка прежде всего” и “Сделаем Америку снова великой”, еще долго будут иметь гигантский голос. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!” – написал Трамп.

В третьем твите он сообщил, что не придет на церемонию инаугурации 46-го президента США Байдена.

В компании Twitter посчитали, что два последних сообщения нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию, и 8 января приняли решение навсегда забанить Трампа. На момент бана на аккаунт было подписано 88 млн человек. После бана Трампа акции компании Twitter начали резко падать в цене.

Страницы президента США были заблокированы на 24 часа в соцсетях Facebook и Instagram. В течение суток он не мог ничего распространять в своих аккаунтах. Основатель социальной сети Марк Цукерберг говорил, что блокировку аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram продлят. Сейчас аккаунты Трампа в Facebook и Instagram доступны.

—