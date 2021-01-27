На “Новом канале” стартует шоу с Притулой похожее на российское. Телеканал договоренности с россиянами отрицает

27.01.2021, 9:10, Новости дня

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9 марта на “Новом канале” состоится премьера шоу “Где логика?”, ведущим которого будет шоумен Сергей Притула. Анонс передачи появился на YouTube телеканала 18 января.

На сайте телеканала говорится, что суть шоу состоит в соревновании между двумя звездными командами мужчин и женщин. Участники должны будут на скорость разгадывать загадки и ребусы, находить логические связи между различными предметами, явлениями и персонажами, изображениями на картинках или анимации. При этом на канале подчеркивают, что специально подбирают команды так, чтоб соперниками оказались люди, которых что-то связывает.

ВИДЕОВидео: Новый Канал / YouTube

Шоу с аналогичным названием и таким же форматом с 2015 года года выходит на российском телеканале “ТНТ”. Его выпуском занимается Comedy Club Production. При этом шоу похоже на украинское даже оформлением студии.

ВИДЕОВидео: super user / YouTube

Издание hromadske обратилось за комментарием к Притуле, однако он сообщил, что пока не знает, связано ли шоу “Где логика?” с российским телеканалом.

В то же время маркетинг-директор “Нового канала” Ольга Балабан отметила, что в украинского телеканала нет договоренностей с россиянами.

“Это шоу также продолжается в России, как и другие форматы, которые реализуют на ряде территорий. И “Голос страны” там продолжается, но по-другому называется, и “Кто сверху?”, Которое есть на “Новом канале”, транслируют на телеканале “Пятница!”, – отметила Балабан.

На вопрос, кому принадлежат права на формат шоу “Где логика?”, Балабан ответить не смогла.

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