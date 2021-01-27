Эксперт посоветовал, как лучше искать утерянный смартфон

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27.01.2021, 9:08, Новости дня
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Современные гаджеты дороги, а потому их лучше не терять, отмечает Илья Корнейчук из Pro Hi-Tech. Но если это все-таки случилось, можно предпринять ряд мер для поиска устройства.

Для этого существуют специальные сервисы. В частности, их предлагают такие производители, как Google, Apple или Samsung. Также можно обратиться за помощью к оператору мобильной связи, который заблокирует не только номер телефона, но и само устройство.

А вообще лучше всего сделать свой мобильный совершенно бесполезным для третьих лиц, которые могут похитить его или случайно найти. Помогает вернуть гаджет записанный e-mail или телефон для связи. По нему вам могут возвратить смартфон за небольшое вознаграждение.



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