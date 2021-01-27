В Москве испытали беспилотное аэротакси

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27.01.2021, 9:08, Новости дня
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Недавно в «Лужниках» можно было наблюдать за испытаниями необычного беспилотного летательного аппарата. Речь идет об аэротакси, способного перевозить одного или двух пассажиров.

Аппарат не требует управления пилотом, отмечают эксперты. Во время тестов он поднялся в небо на высоту около 150 метров. Также стало известно, что скорость в полете может достигать 200 километров в час.

Это фантастически быстро для того, кто желает попасть из одного района мегаполиса в другой. По словам разработчика, общая грузоподъемность пассажирского дрона составляет 300 кг. Стартовать или приземлиться он может на любой свободной площадке. Пока это только прототип. Производство таких машин в РФ смогут начать не ранее 2025 года.



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