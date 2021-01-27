Почти половина соискателей из Ярославской области «за» перевод трудовых книжек в электронный формат
 

Почти половина соискателей из Ярославской области «за» перевод трудовых книжек в электронный формат

27.01.2021, 9:06, Выходной
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Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей, чтобы узнать их отношение к переходу на электронные трудовые книжки.

Опрос проводился с 14 по 19 января 2021 среди 3 350 соискателей, в том числе из Ярославской области.

80% работающих жителей Ярославской области заявили, что их работодатель предлагал им перевести трудовую книжку в электронный формат. 15% работающих соискателей утверждают, что их работодатели им этого не предлагали, а ещё 5% работают неофициально, поэтому у их работодателей нет трудовых книжек. Выше всего доля тех, кому работодатель не предлагал переход на электронные трудовые книжки, среди рабочего персонала (26%) и в транспортной сфере (23%).

46% из тех, кому предлагали перейти на электронную трудовую, согласились это сделать. 54% — отказались. Выше всего доля тех, кто перевёл трудовую в цифровой формат, в сфере продаж, IT и начала карьеры (по 57%), ниже всего — среди эйчаров и бухгалтеров (23% и 31% соответственно).

Основная причина перехода на электронную трудовую книжку, по мнению ярославцев, – минимизация бумажной волокиты (57%). Ещё 52% считают, что таким образом облегчают себе доступ к данным трудовой книжки. 38% не хотят терять книжку и считают, что так удобнее.

Основная причина отказа от перевода трудовой книжки в цифру – непонимание, как это будет работать (55%). По 35% респондентов, отказавшихся от перехода, считают это ненадёжным с точки зрения безопасности личных данных либо не доверяют «цифровым» инициативам государства. 8% респондентов сам работодатель советовал пока не переходить на электронную трудовую.

Среди тех, кому работодатель не предлагал перевести трудовую книжку в электронный формат, и тех, кто работает неофициально, об этой инициативе знают 68%, остальные же слышат о ней впервые.

Среди тех, кто не работает, 5% признались, что не знают, где находится их трудовая книжка. 17% её ещё не заводили, остальные 78% имеют её на руках. Среди тех, кто работает неофициально 41% её не заводили, 52% имеют на руках, и 8% признались, что не знают, где их трудовая книжка. Наибольшая доля тех, кто не работает и не знает, где их трудовая книжка, в сферах топ-менеджмента и маркетинга (по 10%).

Пока что треть тех, кто не работает, но имеет трудовую на руках, не хотели бы переводить трудовую книжку в электронный формат. Четверть — пока не знают, хотят или нет, и 30% — хотели бы это сделать.

В целом 46% опрошенных соискателей из Ярославской области относятся к инициативе перевода трудовых книжек в электронный формат положительно. 24% выразили нейтральную позицию, и 22% — отрицательно к этому относятся. 8% затруднились с ответом. Наибольшая доля тех, кто относится к этому положительно — среди соискателей из сферы искусства и массмедиа (57%), начала карьеры и студентов (56%) и IT (54%). Больше всего противников этой инициативы — среди юристов (40%), работников банковской сферы (37%) и сферы HR (32%).



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