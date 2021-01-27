Эксперты рассказали о привычках, повышающих риск заболеть раком

27.01.2021, 8:58, Разное

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Специалисты напомнили о привычках, которые приводят к онкологическим болезням. Они напоминают, что не только спиртные напитки и курение могут спровоцировать заболевание.

До сих пор нет точной стратегии, которая поможет искоренить появление злокачественных болезней. Существуют опасные привычки, которые можно исключить и тем самым уменьшить вероятность появления проблемы. Эксперты напоминают, что чрезмерное увлечение сахаром может повышать риски появления опухоли молочной железы. Исследования продемонстрировали, что грызуны, получавшие дозы сахара, идентичны тем, что употребляют люди Западного полушария, показали увеличение предрасположенности к появлению злокачественных новообразований молочной железы. Исследователи рекомендуют отказываться от добавления сахара, а употреблять тот, который содержатся во фруктах.

Также эксперты не рекомендуют употреблять сильно горячий чай или кофе. У любителей горячих напитков может произойти раздражение пищевода, что приведет к возникновению злокачественных клеток.

Ученые изучают и взаимосвязь между рисками рака и работой ночью. Подобный график работы негативно влияет на иммунитет и увеличивает вероятность появления воспалений. Также отрицательно сказывается на здоровье людей и малоподвижный образ жизни. Чем меньше двигается человек, тем меньше кислорода попадает в кровь. Чтобы не вредить собственному здоровью эксперты советуют заниматься спортом и не забывать о гимнастике.

Также к раку пищевода, поджелудочной железы, почек, кишечника может привести лишний вес. Жир служит причиной повышенного производства гормона эстрогена, который может нарушать гормональный баланс и приводить к воспалениям и опухолям.

Особое внимание необходимо уделить пищевым добавкам, которые не считаются лекарственными препаратами. В случае необходимости их должен назначать только доктор.

Источник: www.popmech.ru