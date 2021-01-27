 

Байден отказался раскрывать подробности разговора с Путиным

27.01.2021, 8:44, Разное
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Вопросы расового неравенства продолжают оставаться в США одними из самых острых и обсуждаемых. Именно им в очередной раз посвятил свое новое выступление новоизбранный американский президент Джо Байден.

Журналистов, впрочем, интересовало не только это. В частности, один из журналистов поинтересовался у политика подробностями его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Джо Байден честно отвечать не стал, предпочтя ограничиться шуткой.

“Мистер президент, о чем вы говорили с Владимиром Путиным?”, – задал прямой вопрос репортер. “О вас. Он передавал наилучшие пожелания”, – ответил политик уже направляясь к выходу.

PETER DOOCY: Mr President, what did you talk to Vladimir Putin about?

PRESIDENT BIDEN: You. He sends his best. pic.twitter.com/Fq0zglc9aK

— Aaron Rupar (@atrupar) January 26, 2021

Впрочем, темы разговора двух президентов секретом не являются. О них говорится в информационных сообщениях на официальных сайтах и Белого дома, и Кремля.

Российский лидер поздравил американского коллегу с официальным вступлением в должность, после чего они перешли к обсуждению двустороннего сотрудничества России и США. В частности, речь шла о Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Также Владимир Путин и Джо Байден обсудили иранскую ядерную программу и урегулирование кризиса на Украине.

Не обошли они вниманием и вопрос борьбы с коронавирусом. Как отметила российская сторона, беседа носила деловой и откровенный характер. Байден и Путин договорились поддерживать контакты и в дайльнейшем.



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