 

Серия землетрясений произошла в Испании

27.01.2021, 8:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Испании произошла серия землетрясений магнитудой выше 4, сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет, заявили в Национальном географическом институте.

Наиболее ощутимые подземные толчки были зафиксированы вечером во вторник, 26 января, в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3). Сейсмологи отметили, что один из эпицентров землетрясений находился в 11 км от города Гранада, передает РИА «Новости».

«Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью… Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму», – написал премьер Испании Педро Санчес в Twitter.

В свою очередь мэр Гранады Луис Сальвадор назвал ситуацию «тревожной», однако также призвал сохранять спокойствие.

Ранее холодный фронт пришел в Испанию после самой сильной за последние полвека снежной бури, которая обрушилась на страну в начале января. Из-за снегопада был парализован международный аэропорт Мадрид-Барахас, частично приостановлено железнодорожное сообщение, в некоторых регионах отменены занятия в учебных заведениях. При этом муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в самом центре испанской столицы. В Мадриде была зафиксирована самая низкая температура за 76 лет – 10,3 ниже нуля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса

06.07 / Защитник Ефремова трижды лишался статуса адвоката

30.07 / Турецкое судно вошло в исключительную экономическую зону Кипра для сейсморазведки

13.11 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

15.09 / В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

26.09 / Швеция призвала Россию и США продлить СНВ-3

25.01 / Россию исключили из обсуждения лунной программы

09.10 / В Бишкеке объявлено чрезвычайное положение, в город вводят войска

08.12 / Экс-глава американской спецслужбы обвинил Россию, Китай, Иран и КНДР в попытках кражи данных о вакцине от COVID-19

19.09 / Новейшие БМД и БТР задействовали на российско-белорусских учениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска