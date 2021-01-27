Серия землетрясений произошла в Испании

27.01.2021, 8:22, Новости дня

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В Испании произошла серия землетрясений магнитудой выше 4, сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет, заявили в Национальном географическом институте.

Наиболее ощутимые подземные толчки были зафиксированы вечером во вторник, 26 января, в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3). Сейсмологи отметили, что один из эпицентров землетрясений находился в 11 км от города Гранада, передает РИА «Новости».

«Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью… Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму», – написал премьер Испании Педро Санчес в Twitter.

В свою очередь мэр Гранады Луис Сальвадор назвал ситуацию «тревожной», однако также призвал сохранять спокойствие.

Ранее холодный фронт пришел в Испанию после самой сильной за последние полвека снежной бури, которая обрушилась на страну в начале января. Из-за снегопада был парализован международный аэропорт Мадрид-Барахас, частично приостановлено железнодорожное сообщение, в некоторых регионах отменены занятия в учебных заведениях. При этом муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в самом центре испанской столицы. В Мадриде была зафиксирована самая низкая температура за 76 лет – 10,3 ниже нуля.