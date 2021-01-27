Коллекцию оружия КГБ выставили на аукцион в США

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27.01.2021, 8:22, Новости дня
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Большая коллекция предметов времен холодной войны, в том числе замаскированное оружие, которым, как утверждается, владели агенты КГБ СССР, уйдет с молотка в США после разорения музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке.

Собрание принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии коронавируса галерею пришлось закрыть, а коллекцию выставить на продажу, пишет Daily Mail.

Урабайтис собирал вещи, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. В открытом в 2019 году музее экспонировались как предметы из его личной коллекции, так и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии. Среди выставленных на продажу экспонатов – миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде (оценен примерно в 1500 фунтов стерлингов, около 155 тыс. рублей) и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице (оценена в 900 фунтов, около 93 тыс. рублей), портсигаре и перстне.

Один из самых дорогих лотов – специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4400 фунтов стерлингов (453 тыс. рублей). Кроме того, в коллекции есть «шпионский зонт», в котором спрятан шприц с ядом. Он оценен в 3700 фунтов стерлингов (380 тыс. рублей).

Всего за коллекцию планируют выручить 365 000 фунтов (37,6 млн рублей), передает РИА «Новости».



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