 

На ЧФ прошли учения по уничтожению корабля условного противника

27.01.2021, 8:22, Новости дня
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На Черноморском флоте проведено совместное учение сил Морской авиации с береговым ракетным комплексом «Бал» по уничтожению корабля условного противника, информирует Минобороны.

«Для выполнения задачи по комбинированному уничтожению цели в воздух была поднята дежурная группа самолётов из состава Морской авиации и ПВО ЧФ, а расчеты БПКРК «Бал», дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в позиционный район и развернули боевое дежурство. На первом этапе учения экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М нанесли учебные ракетные и бомбовые удары по надводной цели, отработав сложные фигуры пилотажа при заходе на боевой курс», – передает официальный сайт Минобороны.

На втором этапе расчеты комплекса «Бал» взяли «вражеский» корабль на сопровождение, привели установку к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по условной цели с применением электронных пусков.

В учении принимали участие более 200 военнослужащих, четыре Су-30СМ, два Су-24М и дивизион БПКРК «Бал» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота.

Напомним, в начале декабря ЧФ провел учения в полном составе. В учениях был задействован весь корабельный состав Черноморского флота, в том числе фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», а также большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, подводные лодки, тральщики и суда вспомогательного флота.

Выход кораблей в море обеспечивали самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота.



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