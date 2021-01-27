Число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 100 млн

27.01.2021, 8:16, Новости дня

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К утру 27 января коронавирусную инфекцию COVID-19 в мире подтвердили у 100,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

2,16 млн из них умерли от COVID-19, более 55 млн – выздоровели.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии подтвердили в США (25,4 млн). На втором месте – Индия (10,7 млн), на третьем – Бразилия (8,3 млн), на четвертом – Россия (3,7 млн). Более 3 млн случаев инфицирования подтвердили также в Великобритании и во Франции.

Отметку в 2 млн пересекли Испания, Италия, Турция, Германия, Колумбия. Более 1 млн случаев подтвердили в Аргентине, Мексике, Польше, ЮАР, Иране, Украине, Перу и Индонезии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, вакцинация от COVID-19 стартовала уже в 57 странах, сделали более 71,3 млн прививок.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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