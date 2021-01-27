Cеверная Корея снова организовала масштабную хакерскую атаку

27.01.2021, 8:14, Новости дня

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Очередная хакерская атака из Северной Кореи зафиксирована специалистами по кибербезопасности компании Google TAG. По словам экспертов, она была организована в начале недели.

Действия злоумышленников носили широкомасштабный характер и были направлены против специалистов по обеспечению безопасности в ИТ-сфере, уточняют в Google TAG. Для достижения своей цели, поддерживаемые режимом Ким Чен Ына киберпреступники создали огромное количество фальшивых аккаунтов.

Они запрашивали возможность сотрудничества в области киберпреступности и предлагали закачать приложение Visual Studio, которое тут же заражало компьютер жертвы. Также вирус можно было подцепить, перейдя по одной из предложенных ссылок.