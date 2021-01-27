 

Россиян предупредили о риске использования незарегистрированных вакцин

27.01.2021, 7:28, Новости дня
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Россияне могут подвергнуть себя существенному риску, приобретая из-за границы незарегистрированную в стране вакцину от коронавируса иностранного производства, предупредили эксперты.

«Нельзя быть уверенным в правильной транспортировке вакцины, нельзя быть уверенным, что данный препарат был произведен именно этим производителем, не оказался в забракованной партии», – передает РИА «Новости» слова медицинского директора «Инвитро-Москва» Дмитря Кондратьева.

В свою очередь директор по качеству компании Corex Logistics Виталий Шахназаров заметил, что применение незарегистрированных в РФ препаратов не только незаконно, но и опасно. «При ввозе могут быть не соблюдены режимы транспортировки, в том числе температурные. Также нет никаких гарантий, что это оригинальный препарат», – отметил Шахназаров.

Он добавил, что легально купить незарегистрированные в РФ препараты из-за рубежа невозможно. «Единственный способ приобрести импортную вакцину – самостоятельно выехать за рубеж. При этом вам предстоит еще найти врача, который согласится ввести привезенную вами без соответствующего контроля вакцину в виде прививки», – отметил Шахназаров.

Кондратьев также добавил, что приезд людей из других стран, в том числе на вакцинацию, может усугубить и без того непростую ситуацию по заболеваемости COVID-19. Кроме того, после процедуры необходимо наблюдение врача, а это может быть затруднительным при получении прививки за рубежом, заключил специалист.

Ранее в Росздравнадзоре обратили внимание, что частные клиники не смогут использовать не прошедшие государственную регистрацию вакцины от коронавируса, в том числе американской компании Pfizer.

Напомним, летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в РФ стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.



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