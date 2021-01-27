“Все лучшее у меня позади”: Ксения Собчак показала подписчикам полуобнаженные ягодицы

27.01.2021, 7:10, Разное

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Популярная ведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram откровенный фотоснимок, на котором продемонстрировала подписчикам вид своих ягодиц на фоне моря. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.

Фоном опубликованного в микроблоге фотоснимка служит один из морских пляжей экзотических Мальдив, на которых, судя по геолокации поста, в настоящее время отдыхает ведущая. Ксения Собчак в купальнике позирует, сидя на согнутых коленях на белом песке и повернувшись к зрителю задней частью тела. Стоит отметить, что явно заметными в кадре являются ягодицы телезвезды, а также практически полностью обнаженная спина. При этом качество загара на разных частях тела отличается – нижняя часть заметно белее верхней, а на загорелой спине абсолютно отчетливо виднеется бледный след от предыдущего купальника. “Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади… С другой стороны скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото?” – такой философской тирадой сопроводила хозяйка аккаунта фотографию.

Примечательно, что неоднозначный ракурс фотоснимка вызвал положительные эмоции далеко не у всех фолловеров. В частности, демонстрация полуобнаженных частей тела показалась некоторым подписчикам несколько неуместной для женщины, всерьез занимавшейся большой политикой. Кроме того, без внимания не остался и досадный диссонанс с полосой на спине. Впрочем, большинство поклонников позитивно оценило фотообраз своей любимицы, отметив её привлекательность, а также незаурядный ум. За несколько часов публикация набрала более 150 тысяч “лайков”.