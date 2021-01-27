 

“Все лучшее у меня позади”: Ксения Собчак показала подписчикам полуобнаженные ягодицы

27.01.2021, 7:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная ведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram откровенный фотоснимок, на котором продемонстрировала подписчикам вид своих ягодиц на фоне моря. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.
Фоном опубликованного в микроблоге фотоснимка служит один из морских пляжей экзотических Мальдив, на которых, судя по геолокации поста, в настоящее время отдыхает ведущая. Ксения Собчак в купальнике позирует, сидя на согнутых коленях на белом песке и повернувшись к зрителю задней частью тела. Стоит отметить, что явно заметными в кадре являются ягодицы телезвезды, а также практически полностью обнаженная спина. При этом качество загара на разных частях тела отличается – нижняя часть заметно белее верхней, а на загорелой спине абсолютно отчетливо виднеется бледный след от предыдущего купальника. “Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади… С другой стороны скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото?” – такой философской тирадой сопроводила хозяйка аккаунта фотографию.

Примечательно, что неоднозначный ракурс фотоснимка вызвал положительные эмоции далеко не у всех фолловеров. В частности, демонстрация полуобнаженных частей тела показалась некоторым подписчикам несколько неуместной для женщины, всерьез занимавшейся большой политикой. Кроме того, без внимания не остался и досадный диссонанс с полосой на спине. Впрочем, большинство поклонников позитивно оценило фотообраз своей любимицы, отметив её привлекательность, а также незаурядный ум. За несколько часов публикация набрала более 150 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Глава Минздрава: в 17 регионах свободно менее 5% коек для пациентов с COVID-19

08.10 / Мнение: Все самое лучшее про новые книги

18.11 / Песков заявил о нехватке Путину живого общения: Может позвонить в два часа ночи

31.12 / Доктора объяснили, можно ли выпить шампанского больным COVID-19

25.06 / От босоножек для Кейт Мосс до сникеров авторства мужа Кьяры Ферраньи: дайджест fashion-новостей недели

24.01 / “Повышение есть”: Вирусолог отреагировал на информацию о высокой смертности от нового штамма коронавируса

20.09 / Навальный рассказал о восстановлении после отравления

13.11 / Александр Цыпкин, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Бурковский и другие на ужине Paul Smith

02.11 / Учёные назвали продукты для эффективного похудения

03.08 / Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска