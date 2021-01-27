 

США собрались пересмотреть решение о выводе ВС из Афганистана и Ирака

27.01.2021, 6:34, Новости дня
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Власти Соединенных Штатов рассчитывают пересмотреть решение администрации Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке, сообщила The Wall Street Journal.

По словам источников издания в Министерстве обороны США, решение 45-го американского президента Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента до 2,5 тыс. бойцов как в Афганистане, так и в Ираке, ставит администрацию Джозефа Байдена перед необходимостью «оценить стратегическую роль США в двух конфликтах». В частности, указывает издание, новый глава Пентагона Ллойд Остин, планирует подвергнуть пересмотру решение о выводе войск, передает ТАСС.

Издание приводит слова главы пресс-службы Минобороны США Джона Кирби, который указал, что официально решение о пересмотре численности ВС США еще не принято. При этом он подчеркнул, что администрация Байдена «рассчитывает лучше понять нынешнее положение дел касательно операций в обеих странах». «Наш подход, который заключается в том, чтобы стремиться к обеспечению защиты американцев от угрозы терроризма, не тратя на это лишние ресурсы, не претерпел изменений», – указал Кирби, добавив, что решения о численности военнослужащих США примут в контакте с властями Афганистана и Ирака.

Напомним, 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В начале января американские военнослужащие полностью покинули одну из крупнейших баз в Афганистане. В ноябре минувшего года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству. Он также заявлял об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».



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