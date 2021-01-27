В Сенате США собрались принять резолюцию с осуждением Трампа

27.01.2021, 6:34, Новости дня

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Сенаторы Конгресса США Тим Кейн (демократ) и Сьюзан Коллинз (от Республиканской партии) разработали проект резолюции, осуждающей действия 45-го американского президента Дональда Трампа, сообщили источники новостного портала Axios.

Как отмечает портал, сенаторы ищут возможность осудить Трампа, поскольку становится все более маловероятным, что удастся заручиться 17 голосами республиканцев для утверждения обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента, передает ТАСС.

Для вынесения окончательного вердикта по импичменту в верхней палате законодательного органа США требуется две трети голосов (не менее 67 из 100), при этом демократы и республиканцы имеют в Сенате по 50 мест. Во вторник сенатор Рэнд Пол, являющийся однопартийцем Трампа, инициировал голосование о признании неконституционным процесса отстранения от власти теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа. Инициативу Пола поддержали 45 законодателей. В этой связи, учитывая результаты голосования, которые могут повториться при проведении голосования в Сенате, и, соответственно, Трамп будет оправдан, Кейн и Коллинз предлагают документ в форме резолюции, для принятия которой достаточно 60 голосов, указывает портал. Вместе с тем пока не ясно, будет ли инициатива представлена после процесса или вместо процедуры импичмента постфактум.

Накануне резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.

Напомним, председателем процесса по отстранению от власти 45-го президента США, который уже сложил свои полномочия, назначен сенатор от Демократической партии США Патрик Лихи. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.