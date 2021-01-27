Huawei продолжит распродавать интеллектуальную собственность

27.01.2021, 6:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Похоже, что дела у китайского производителя электроники идут не так хорошо, как порой сообщают СМИ. После того, как Huawei попал под жесткие санкции на Западе, он избавился от дублирующего бренда Honor, который продолжил успешно развиваться под крышей другого технологического гиганта.

Теперь, судя по всему, очередь дошла и до другой интеллектуальной собственности. В сети появилась информация о намерении передать права на использование названий флагманских смартфонов P и Mate, которые пользуются большой популярностью как в Китае, так и за его пределами.

Известно, что эти смартфоны в прошлом году обеспечили чуть ли не 40% выручки. Но если с поставками комплектующих будут возникать новые проблемы, потребители забудут о них. Тогда и сами суббренды потеряют свою ценность.