 

Euronews – Греция закупает французские истребители на фоне обострения отношений с Турцией

27.01.2021, 6:22, Новости дня
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Парламент Греции одобрил крупную сделку по закупке 18 многоцелевых французских истребителей четвёртого поколения Rafale. Решение усилить ВВС было принято после обострения отношений с Турцией, передаёт Euronews. Все боевые машины будут поставлены из Франции в течение ближайших двух лет.

Греция и Франция подписали контракт на приобретение 18 истребителей Rafale. Шесть самолётов будут новыми, остальные — из числа уже бывших в эксплуатации. Поставка завершится в течение двух лет. Решение об усилении ВВС в Афинах приняли на фоне обострения отношений с Турцией.

НИКОС ПАНАЙОТОПУЛОС, министр обороны Греции: Покупка французских истребителей Rafale — важная веха не только в оборонном сотрудничестве, но и в целом в двусторонних отношениях. Она внесёт вклад в дальнейшее усиление боевых возможностей вооружённых сил, чья главная задача — защищать территориальную целостность и суверенные права нашей страны.

Согласование сделки проводилось в парламенте в ускоренном режиме. Оппозиция выразила сожаление из-за того, что греческая оборонная промышленность осталась в итоге не у дел. Но выбор Франции в качестве поставщика все депутаты в целом одобрили.

Дата выхода в эфир 25 января 2021 года. 



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