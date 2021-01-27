Guardian – Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой холодной войны

27.01.2021, 6:22, Новости дня

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал к многостороннему подходу при решении глобальных проблем, пишет The Guardian. Китайский лидер предупредил, что в условиях пандемии страны должны объединиться, а не начинать «новую холодную войну».



Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что в условиях пандемии государствам необходимо объединить свои усилия и наладить сотрудничество, а не угрожать друг другу, иначе миру грозит новая холодная война, пишет The Guardian.

В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, Си Цзиньпин ни разу не упомянул США или нового президента Джо Байдена. Тем не менее, как отмечает издание, китайский лидер предупредил американского коллегу не продолжать протекционистскую политику своего предшественника Дональда Трампа, дав понять, что не позволит Вашингтону диктовать Пекину условия.

Так, председатель КНР указал на необходимость создания открытой мировой экономики и поддержания многосторонней торговли без дискриминации и барьеров.

Си Цзиньпин также отметил, что создание небольших группировок, начало новой холодной войны, запугивание других и введение санкций могут лишь «подтолкнуть мир к расколу и даже конфронтации».

По словам главы государства, экономический кризис, вызванный распространением COVID-19, возможно решить лишь при помощи многостороннего подхода. Альтернативой этому Си Цзиньпин назвал закон джунглей.

«Ни одна глобальная проблема не может быть решена одной страной в одиночку. Для этого необходимы глобальные действия, глобальный ответ и глобальное сотрудничество», — приводит The Guardian слова председателя КНР.

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин не поддастся западной критике и обвинениям в нарушении прав человека в Гонконге и в обращении с уйгурским населением, которое бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал «геноцидом».

«В мире нет двух одинаковых листьев, как нет одинаковых историй, культур или социальных систем. Каждая страна уникальна по своей истории, культуре и социальной системе, и ни одна из них не превосходит другую», — заявил китайский лидер.