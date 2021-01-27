Мнение: “Это другое!” – забавные разговоры с “думающими людьми” имени секты А. Навального!

27.01.2021, 6:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



Забавно, я так устал от работы – да, да – работа блогера на Ютубе и мне казалась [слово на букву Ха] – до начала моей карьеры, что начал… писать в ЖЖ. И, как вы знаете, надоел, наверное, но мало ли – кто-то случайно зайдет – поругался тут слегка с хорошим другом и хорошим знакомым. На фоне демократии, свободы слова, у нас АД, в США РАЙ и всяких там разных "погуляшек" малолетних и не очень [слово за которое на меня обиделись]. Но это лирика.

Короче, ссылку давать не буду, мне лениво – пошел я поговорить в ВК-группу, как попросил мой хороший знакомый, кто обиделся, кому я приношу свои извинения, но бесит меня, что товарищ с таким потенциалом много-много лет верит (если бы только это, еще и работает на них) всяким паразитам. Впрочем, и это лирика тоже. Теперь про разговоры.

Логично, когда приходишь в стан противоборствующей стороны (нет, это не враги, нахрен нам гражданская война?) – начинается. Поэтому первое, что было сделано – меня обматерили. Пишу это для "ватников", дорогие друзья – вежливость оружие не только вора. Я стал сам допускать, да, на нервной почве, кое-что. Но Путин не допускает и давайте держаться. Во-первых, это – нормально. Во-вторых – это их бесит (да-да, товарищ извинился и стал вести себя сильно цивилизованно – мне плюс в карму). В-третьих, еще и еще раз – это распаляет вас самих и дальше по спирали. И теперь к делу.

Короче.. а вот с "короче" проблемы, потому что я так постоянно выхватываю от "думающих людей", что сказка. Нет, подумалось тут, процитировать оттуда – но зачем – это белый шум, причем у них в ушах. Поэтому буду по памяти.

1) Нам нужна РЕАЛЬНАЯ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ.

Это вот как? Город засыпает и просыпается прокуратура что ли? Причем, посадки идут каждый день, но – вот эти люди "со светлыми лицами" (блин, обоих пострадавших от меня мерзкого зовут САША) это как? Вы лично что будете делать – расстреливать или водить "Воронок"? Я ж говорю – методичку я знаю сильно хорошо, но – никто никогда не говорит мне – что дальше! И это не будет тот самый 1937?

Даю справку: то что вы просите – называете "репрессии". Плюс, тут же – обезглавливание кучи аппаратов – потому что НИГДЕ, запомните это слово – НИГДЕ В МИРЕ – нет ЧЕСТНЫХ КРИСТАЛЬНО ЛЮДЕЙ. Ну, кроме Путина, и то – думаю, он сам про себя хорошо знает – потому что он (дальше не читать хохлам) – НЕ БОГ.

Но. Товарищи, умеющие "думать критически" – а где у нас посадка товарища Волкова, товарища Навального, товарищ Соболь и так далее? И за коррупцию, и за – законность? Ах, да, ваших нельзя – это Путин придумал про них уголовку. А факты – своим все, врагам закон, но они за – законность. Кстати, да – это второй пункт.

2) Я вряд ли услышу на этот вопрос ответ, но повторюсь. Почему ваше беззаконие – это исключение? Вот вы вышли на НЕЗАКОННЫЙ МИТИНГ – оправдывая себя тем, что вам якобы не разрешают? Более того, наяривая нам, что ТАМ (в нормальных странах) – типа можно? И типа – если спокойно – то – тоже можно? Ну, ок, давайте посчитаем.

2.1. В США тех, кто насрал в Капитолии – там даже не стреляли, заметьте – уже судят, как террористов. Мне говорят – это ОК. А нападать на ОМОН – это ОК? Выбить глаз водителю "членовоза" – это ОК? Ах, да, там же бабушку пнули.

Но, во-первых, бабушка оказалсь провокаторшей. Она цела, оказалась оппозиционеркой, теперь рассказывает, что зря простила. И простила кого: сначала пришел генерал, потом сам ОМОНОВЕЦ – кто имел право там вообще всех замочить. Откуда вы взялись перед ОМОНОМ – это что, лес и прогулка с палками для кардиотренировки? Впрочем, интересно, во-вторых.

Во-вторых. Кто из тех, кто организовывал этот бардак, рекламировал, призывал, писал что пойдет – извинился за то, что человеку ВЫБИЛИ ГЛАЗ? Ударили в лицо? Испортили выходные, куча ребят из ОМОНа и т.д. – просто потеряли этот и другие дни? Простояли машины "Скорой помощи" в пробке, кто-то из-за ваших шествий – опаздал на работу, на свидание, на роды – я не знаю. Путин виноват? Провокаторы?

И это называется безответственность. Я пишу это спокойно, от бессоницы и без сердца, как ругался еще пару дней назад. Надо было видать спустить пар – но суть-то осталась. Ребят, протестуны и т.д. – вы просто трусы, часто лжецы, бывает фантазеры – но по сути – инфантилы. Никто из вас не может набраться храбрости, как тот парень из ОМОНА и сказать правду и извинится. Даже в вашем случае типа: да, нас подставили, мы – мудаки. Но это-то еще мелочи.

3) Я рассказал человеку, который написал, что он был ватником, а стал оппозиционером (зеркально как я) – что он – не народ. И случилась буря. Но давайте еще разок – и по пунктам.

3.1. Наши "думающие люди" обожают говорить за народ. Я, кстати, сначала набрал, но потом стер приставку "свой". Ибо он им сильно не свой. Все это "быдло", "ватники", "колорады" – становится своим – когда надо сказать, что НАРОД ВОССТАЛ. А когда НАРОД голосует за Путина, поправки к Конституции и т.д. – это "быдло". Поправил, я, короче, человека. Но дальше – больше.

3.2. Я не только его поправил, но и объяснил, что этот САМЫЙ НАРОД – может, вполне себе демократично – настучать по кумполу. Потому что, за него – не надо говорить, не надо за него – решать и вообще – вы задолбали думать, что вы одни можете выходить.

Ну, правда – они так пишут, что их дескать ЗАМУЧАЛ ПУТИН – что забывают самое главное – они ЗА… ЗАМУЧАЛИ НАС. Эти бесконечные крики, истерики, заламывание лапок, перекрытие дорог – мы можем также. Вернее, мы придем туда – где они и спросим – а мы ЧО, НЕ НАРОД.

Кстати, ремарка. Один парнишка пришел в навальнятам на митинг с плакатиком – что НАВАЛЬНЫЙ ВОР. Видео есть в сети – его избили. Вопрос моим друзьям – это тоже были провокаторы или он, КАЗЕЛ, да-да, КАЗЕЛ – воспользовался подло и цинично свободой слова – за которую вы ратуете. Ну, почему ни в одном либеральном бложике – нет осуждения всего того, что натворили ваши коллеги? Ах, да, это другое. Конец ремарки.

И вот, после того, как я объяснил, что ДЕМОКРАТИЯ – это не только когда вы можете орать безнаказанно, но с вас за это могут и спросить – один из моих собеседников резко сел на лыжи и сказал: "Я боюсь, что таких как вы, что обещают меня "закатать в асфальт" и не дают мне критиковать власть". Но тут, как Хеад енд Шолдерс – надо убрать мух от котлет.

Во-первых, я никому не запрещаю критиковать власть. Вот тебе ЖЖ, вон Ютуб, хочешь – пиши в ВК, можешь на заборе, а можешь в газету – я вот тупо времени и сил никак не найду написать против этих пи…. солнечных людей – на мой любимый портал ВТОМСКЕ-РУ – очень хорошие люди, хотя и там есть навальнята, но это частое заболевание, даже чаще, чем трипер, у журналистов. Да и хайп – никто не отменял.

Но, во-вторых, оцените. Вот так они обычно себя и ведут. ОНИ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ. А покажешь, что ты можешь и по репе дать – и тут же – ой. Причем, я-то чо, 100кг после НГ диванное чудо, боящееся коронавируса и сильно никуда не ходящее (красиво, я сказал, что я трус и чмо?) – а они уже в штаны наложили. Здесь. Власть.

4) Последнее, пожалуй, надо поспать сегодня. Лютое отрицание реальности. Я рассказал про Трампа и его твиттер. Про Кирилла Вышинского и его отсидку. Про тотальный бан Раша Тудей. Про то, что американское посольство возмущается, что американские СМИ должны указывать, что они "иностранные агенты", дескать к ним доверие теряется, но забывают – что наши в США так себя уже указали и работают несколько лет. Можно про Машу Бутину еще написать и уточнить, как их тут власть запугивает.

Тут тотальный бан кукушки. Нет, не было, не интересно, мне важна наша страна. Ага, вот только расскажи им из серии – а там РАЙ – и все – бан тут же испарился.

Это ребята, секта. Я там был, у меня там куча знакомых, друзей, родственников. Там хорошо – там тепло, кругом друзья, все герои, все против Путина, все страдают – но есть вопросы. Давайте в заключении.

ВОПРОСЫ:

1) Итак, есть люди, которые вышли против "беззакония власти" на НЕЗАКОННЫЙ МИТИНГ. Некоторые, написали об этом в соцсетях. Они уже ДОБРОВОЛЬНО доложили о своем ПРАВОНАРУШЕНИИ в ПОЛИЦИЮ? Иначе не бьется: либо крестик, либо вы нам врали.

2) Почему мы должны вам верить, что в следующий раз – если вы соврете сейчас, а вы уже соврали – вы не подмените ЗАКОН очередной своей РЕВОЛЮЦИОННОЙ надобностью? Ну, отобрать завод, сбить человека, изнасиловать жену депутата, а лучше дочь? Что – плохо звучит? Добро пожаловать в 1917 год! И не забудье – вам надо пережить 1918, а потом еще разок 1937 – и это не при добром Путине, который оттормаживает ОМОН.

3) Кто вам сказал, что вы и только вы МОЖЕТЕ ОРАТЬ – говоря, что вы меньшинство и вас НУЖНО уважать? Ведь ВЫ не уважаете желание БОЛЬШИНСТВА? Да, честно сказать, и права меньшинства вы нихрена не уважаете – скандалы среди оппозиции – это пример, а мне лень писать детали про Люду Федермейсер (кажется так, фамилия сложная, человек хороший, а ее выпилили из оппозиции просто потому что она встала поперек животному Соболь). Крик – это не признак ПРАВА, разве у нас – не демократия? Про которую вы говорите?

Впрочем, ни по одному из пунктов те, кто являются свидетелями секты ДЕМОКРАТИИ, пардон, НАСТОЯЩЕЙ ДЕМОКРАТИИ – никогда не ответят. А если ответят, записывайте, я итак уже час пишу и больше, прошла ночь:

1) Будет много словоблудия и ни ничего конкретного, это демократы, детка.

2) Будут маты, оскорбления и склонения моей персоны. Еще скажут, что не дорос и т.д.

3) Будет про путинизм мозга обязательно.

4) Про тупой народ, куда без этого.

5) Про то, что их интересует только Россия и дайте нам власть, а там разберемся, а отвечать будет кто-то другой, лучше Путин.

6) Допишите, я спать хочу, в комментариях.

А суть одна. Простите меня, мои друзья, коллеги, родственники – вы жалкие маргиналы. Редкие из вас, хотя я сам не Цукерберг – успешные по жизни. Ваши идеалы – Ходорковский, Гусинский, Чичваркин, "Эхо Москвы" – банкторы. В Вашинтоне, в стране и столице вашей мечты – бьют, если ты трампист и сажают на бутылку провосудия, а если торчок и негр – закапаывают в золотом гробу – чтобы ваши ПОВЕЛИТЕЛЯМ было удобно убивать и США и другие страны.

Плохие новости. У нас тут России.

Вы там – держитесь! Счастья вам!