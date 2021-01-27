 

Из-за многовекторной политики Лукашенко США превратят Белоруссию в заповедник – политолог Ищенко

27.01.2021, 6:02, Разное
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Изворотливость и умение договариваться стали узнаваемыми признаками внешнеполитического образа Александра Лукашенко. Во многом это помогало Батьке выстраивать стабильные отношения как с западными партнерами, так и с Россией.

Теперь ситуация кардинально изменилась. Политолог Ростислав Ищенко выразил мнение о том, что Лукашенко придется определиться по поводу того, с кем в обозримом будущем он будет выстраивать конструктивный диалог.

По мнению эксперта, если последний диктатор Европы продолжит заискивать перед США, то Белоруссию ждет сценарий Украины, при котором страна де-факто лишится государственной власти. При этом американские корпорации получат очередной “заповедник для свободной охоты”, добавил политолог.

Ищенко подчеркнул, что в Лукашенко есть шанс образумиться и вернуться к конструктивному диалогу с Москвой. Тогда в Белоруссии будет создаваться бюрократическая республика.

Напомним, ранее белорусские власти сообщали о разработке плана выхода страны из кризиса. Предполагается, что до 2022 года в конституцию будут внесены поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента.



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