 

СМИ: Через биткоин-кошелек штаба Навального прошло более 1,5 млрд рублей

27.01.2021, 5:40, Новости дня
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В соцсетях опубликован видеоролик с инструкцией о том, как можно проверить текущий баланс любого биткоин-кошелька. Выяснилось, что в момент съемки видео через счета штаба Алексея Навального прошло более 1,5 млрд рублей.

В видео, которое публикует «Ридус», говорится, что для проверки баланса необходимо знать номер биткоин-кошелька, на который переводят пожертвования сторонники Навального. Его можно найти на сайте ФБК. После этого необходимо зайти на любой сервис мониторинга электронных кошельков и ввести туда нужный номер. 

В ходе съемки ролика выяснилось, что на счета ФБК поступило более 1,5 млрд рублей. «Выходит, что в среднем один перевод на биткоин-кошелек оппозиционера составляет 450 тысяч рублей. Похоже ли это на обычные донаты – вопрос риторический», – полагают авторы ролика, исходя из количества транзакций. Они напоминают, что помимо переводов на биткоин кошелек штабы Навального имеют и другие доходы – стандартные переводы, доходы с Youtube-канала и т. д.

Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что Навальный получил несколько миллионов рублей в биткоинах за призыв ввести новые антироссийские санкции. По его данным, на биткоин-кошелек блогера пришла сумма, равная 1 BTC – около 2,7 млн рублей.

Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.



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