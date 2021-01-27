Страны мира могут получить более 2 млрд доз вакцин от COVID в рамках COVAX

27.01.2021, 5:40, Новости дня

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Благодаря международному механизму поставок вакцин от коронавируса COVAX страны мира могут получить около 2,3 млрд доз, сообщил глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли.

«При наличии финансирования COVAX, на наш взгляд, будет в состоянии поставить к концу этого года почти 2,3 млрд доз вакцины от COVID-19», – передает слова Беркли ТАСС.

Он отметил, что порядка 1,8 млрд доз будут переданы странам с низкими доходами, при этом их правительства ничего не заплатят за вакцину. Страны Африки могут получить более 700 млн доз, сказал Беркли. По его словам, сейчас GAVI «находится на треке выполнения своих региональных целей, которые состоят в том, чтобы были вакцинированы 20% населения во всех и каждой стране с низкими доходами». Беркли не исключил, что альянс может увеличить в этом году уровень вакцинации до 27% населения. Как сообщил глава GAVI, сейчас на приобретение и распространение вакцин удалось собрать около 6 млрд долларов, всего же необходимо минимум 8 млрд.

Поставка вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX может начаться в феврале.

COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.