США решили изучить санкции администрации Трампа против МУС

27.01.2021, 5:40, Новости дня

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Власти Соединенных Штатов намерены тщательно изучить санкции администрации 45-го президента США Дональда Трампа в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС), сообщило Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

«Хотя мы не согласны с действиями МУС относительно ситуаций с Афганистаном и Израилем с Палестиной, санкции будут тщательно проанализированы по мере того, как мы определяем наши дальнейшие шаги», – приводит ТАСС текст заявления представителя американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 3 сентября 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации Трампа, обвинил Международный уголовный суд (МУС) в политиканстве и коррупции. Днем ранее Минфин США ввел санкции против двух сотрудников МУС в соответствии с указом 45-го президента США Дональда Трампа, который в июне разрешил вводить санкции против сотрудников МУС, непосредственно участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».

МУС выразил «глубокое разочарование» в связи с решением Трампа. Евросоюз в свою очередь потребовал от США изменить позицию по МУС, обвинив Вашингтон в попытке помешать проведению расследований. РФ обвинила Соединенные Штаты в попытке давления на МУС с помощью санкций с целью скрыть преступления американских военных.