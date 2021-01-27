Россиянин признал себя виновным в организации криминального он-лайн центра

27.01.2021, 5:38, Разное

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Кирилл Викторович Фирсов был администратором Deer.io Market

Prajeet Nair (@prajeetspeaks) • January 25, 2021

Домен Deer.io был арестован ФБР в марте 2020 года.

Согласно сообщению Министерства юстиции США житель России, который работал администратором ныне не существующего онлайн-центра обмена информацией Deer.io, который продавал украденные учетные данные, взломанные серверы и криминальные услуги, такие как помощь в проведении хакерских действий, признал себя виновным по обвинению выдвинутому федеральными властями.

29-летний Кирилл Викторович Фирсов из Москвы признал себя виновным по одному пункту обвинения в несанкционированном использовании устройств доступа. В апреле ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.

По данным прокуратуры США по Южному округу Калифорнии, которая курировала это дело, в марте 2020 года Фирсов был арестован агентами ФБР в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, и с тех пор оставался под стражей в федеральном пенитенциарном учреждении.

По данным Министерства юстиции, с 2013 года до того момента, как ФБР арестовало домен в марте 2020 года, Deer.io занимался торговлей украденными учетными данными и личной информацией, включая номера социального страхования, даты рождения и физические адреса. Многие из жертв, чья информация была скомпрометирована, проживали в США или Европе (см .: Форум заявлений о российских киберпреступниках FBI Shutters ).

Сайт Deer.io позволял киберпреступникам покупать эти данные за криптовалюту или через российские системы денежных переводов.

История Deer.io

По данным Министерства юстиции, до того, как ФБР закрыло сайт Deer.io в 2020 году, российская онлайн-платформа позволяла преступникам создавать кибер-витрины и продавать незаконные продукты или услуги.

Согласно судебным документам, на пике популярности Deer.io насчитывал около 24 000 интернет-магазинов, которые за семь лет принесли около 17 миллионов долларов дохода. Магазины платили ежемесячную плату за хостинг в размере около 12,50 долларов США (см .: ФБР арестовывает подозреваемого администратора российского рынка киберпреступлений ).

Хотя сайт рекламировал себя как законный рынок, расследование ФБР показало, что киберпреступники использовали эти витрины для покупки и продажи украденных данных и финансовых отчетов, взятых у жертв, а также корпораций в США и за рубежом. Сайт также позволял киберпреступникам торговать и обсуждать вредоносное ПО, а также покупать и продавать доступ к взломанным серверам и учетным записям.

«Киберпреступник мог приобрести украденные учетные записи Uber с соответствующими данными кредитной карты на shikishop.deer.io», – говорится в сообщении Министерства юстиции. «Чтобы совершить эти покупки, потенциальному покупателю достаточно было щелкнуть корзину в правой части экрана».

По данным ФБР, в отличие от других даркнет-сайтов, таких как Wall Street Market или Valhalla Marketplace, Deer.io был доступен для всех, у кого есть веб-браузер.

По словам федеральной прокуратуры, в качестве администратора сайта Deer.io Фирсов предложил руководство по созданию торговой площадки на платформе, а также инструкции по созданию кошелька для криптовалюты для приема виртуальных платежей. На сайте была функция поиска, чтобы помочь пользователям найти определенные украденные товары и услуги.

Расследование

ФБР начало расследование сайта в 2020 году и в марте того же годаначало закупать украденные данные.

По данным федеральной прокуратуры, в какой-то момент агенты ФБР приобрели около 1100 учетных записей игроков на сайте Deer.io примерно за 20 долларов в биткойнах. По данным Министерства юстиции, когда агенты изучили их покупки, они обнаружили, что около 250 из этих учетных записей давали полный доступ к хранящимся в памяти способам оплаты, именам пользователей и паролям, а также медиабиблиотеке жертв.

Согласно судебным документам, агенты также купили подробную информацию о 999 лицах через Deer.io примерно за 170 долларов в биткойнах. Позже агенты использовали 522 доллара в биткойнах для покупки информации о 2650 человек, включая номера социального страхования и адреса.