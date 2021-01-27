 

Apple оснастит титановыми корпусами iPhone, MacBook и iPad

27.01.2021, 5:32, Новости дня
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Недавно стало известно, что у новой модели умных часов Apple будет титановый корпус. Но оказалось, что это только часть изменений, которые планирует провести американский производитель электроники.

Другие виды устройств также облачат в титан. С корпусом из этого металла выйдут iPhone, MacBook и iPad. Разработчик уже оформил соответствующий патент, в котором, кроме прочего, описал способ обработки поверхности титана, чтобы она выглядела привлекательнее.

Напомним, что титан считается достаточно крепким материалом, а потому обеспечивает лучшую защиту устройств, чем пластмасса или алюминий. Стенки корпуса можно делать тонкими, а кроме того, титан отлично проводит радиоволны. Таким образом, этот металл идеально подходит для продукции электронной промышленности.



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