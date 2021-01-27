Правозащитники из Италии подали в суд на «яблочную» компанию

27.01.2021, 5:32, Новости дня

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Некая итальянская организация по защите прав потребителей Altroconsumo подала в миланский суд на американскую компанию Apple. Истцы утверждают, что «яблочная» компания намеренно замедляет старые модели смартфонов и вводит в заблуждение покупателей.

В частности, они ссылаются на выводы экспертов, которые установили, что одно из последних обновлений для смартфонов iPhone 6 и 6 Plus, 6S и 6S Plus только замедлило работу гаджетов.

Реакцию пользователей было нетрудно предугадать, отмечают правозащитники. Большинство из них тут же пошли в магазин, чтобы приобрести новую модель iPhone. Но если бы не намеренные действия Apple, они могли бы еще долго использовать старые аппараты, которые до последнего момента работали нормально.