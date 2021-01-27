FAZ – Германия и Франция «нажали на тормоз» антироссийских санкций

27.01.2021, 5:28, Новости дня

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На встрече министров иностранных дел Европейского союза важнейшей темой стали санкции против РФ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, пишет Frankfurter Allgemeine. В этом вопросе страны оказались далеки друг от друга: государства Прибалтики и Восточной Европы выступили за усиление давления на Россию и немедленный ввод штрафных мер, а Франция, Германия и Люксембург «затормозили» санкции. Они предложили подождать и «говорить о сотрудничестве с Россией, а не о санкциях».



Reuters

Должен ли Евросоюз вводить дальнейшие санкции против РФ из-за того, что Алексей Навальный находится в московском следственном изоляторе? Эта тема стала самой важной и одновременно самой спорной в понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Даже краткие заявления перед встречей показали, насколько далеки друг от друга страны в этом вопросе. «Мы должны и будем говорить о вводе новых санкций», — подчеркнул министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. С другой стороны, глава люксембургского ведомства Жан Ассельборн объявил: «Сегодня и завтра мы будем говорить о сотрудничестве с Россией, а не о санкциях», пишет Frankfurter Allgemeine.

Ряд государств выступили за санкции после того, как на прошлой неделе Европейский парламент почти единодушно поддержал эту инициативу. «Мы все в Евросоюзе должны целенаправленно вводить ограничительные меры против представителей России, несущих ответственность за аресты», — говорится в заявлении трёх министров иностранных дел стран Прибалтики. На прошлой неделе они включили эту тему в повестку дня встречи. В воскресенье президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции «абсолютно оправданы» в связи с ситуацией вокруг Навального и вторжением* РФ в Крым. По его словам, не существует другого мирного инструмента давления на государство, которое не соблюдает международное право.

Прибывая в Брюссель, министры иностранных дел находились под впечатлением от субботних массовых демонстраций в РФ и информации о более 3500 задержанных. «Даже по Конституции РФ каждый имеет право выражать своё мнение и проводить демонстрации. Это должно быть возможно, там должны действовать принципы правового государства», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Поэтому следует ожидать, что тех, кто мирно выражал протест, «немедленно отпустят». Однако, отмечает издание, Маас не использовал слово «санкции».

Напротив, Германия, Франция и другие страны «нажали на тормоз». По словам дипломатов, сейчас нет необходимости действовать быстро, поскольку ЕС в данный момент находится «не в цейтноте». Они должны подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация в России. Frankfurter Allgemeine объясняет позицию европейских министров: похоже, всё ещё существует надежда, что Кремль поддастся «давлению улиц» и освободит Навального. Кроме того, некоторые государства выражают скептицизм относительно того, должен ли из-за сложившейся ситуации впервые применяться новый механизм санкций ЕС.

Новый механизм действительно включает случаи «произвольных арестов», и государства ЕС считают, что в этом случае речь идёт именно о них. Маас не говорит об «аресте» напрямую. Однако отмечается, что после своего возвращения Навальный первоначально был приговорён лишь к 30-дневному содержанию под стражей за нарушение условий испытательного срока. Только в начале февраля начнётся новый судебный процесс, который определит, будет ли политик приговорён к тюремному заключению на срок более трёх лет, отмечает издание.

После встречи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ни одно государство не внесло конкретных предложений по блокировке счетов и запрету на въезд представителей Российской Федерации. Однако это было бы странно: министры иностранных дел должны сначала прийти к политическому соглашению по этому вопросу. Но этого явно не случилось. Со своей стороны, Боррель отметил, что в марте Европейский совет проведёт дискуссию об отношениях с Россией. Чтобы подготовиться к ней, он планирует в начале февраля принять приглашение министра иностранных дел Сергея Лаврова и посетить Москву. По его словам, визит предоставит возможность обсудить все сложные темы. Боррель уклонился от вопроса о том, будет ли он просить о встрече с Навальным. «Я, конечно, был бы рад его видеть», — отметил дипломат. Но эта поездка в первую очередь предназначена «для переговоров с правительством России», передаёт слова Борреля газета.

В пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель позвонил президенту РФ Владимиру Путину и выразил «серьёзную озабоченность» «делом Навального». Мишель не только призвал к его скорейшему освобождению, но и предупредил, что РФ должна расследовать обстоятельства «покушения» с применением нейротоксина «Новичок» в августе прошлого года. Государства ЕС уже ввели санкции против РФ за нарушение запрета на химическое оружие, в том числе против главы ФСБ, передаёт Frankfurter Allgemeine.

Отношения с Турцией также будут обсуждаться на саммите ЕС в марте. После встречи с министром иностранных дел Турции Чавушоглу Мевлютом Боррель сообщил, что Турция прекратила «раздражение», которое «отравляло» отношения в прошлом году. По его словам, для него сейчас крайне важно «поддерживать положительную динамику». Однако ЕС всё ещё обсуждает санкции из-за буровых работ на шельфе Восточного Средиземноморья, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон.

В начале декабря Европейский совет принял решение о санкциях в отношении турецких физических лиц и компаний. Эти санкции могли быть введены быстро, но до сих пор не вступили в силу. В начале января Кипр выдвинул дополнительные предложения по штрафным мерам. По словам Борреля, необходимы ещё дополнительные «технические переговоры».

По словам министра иностранных дел ФРГ, это похоже на манёвр, чтобы выиграть время. Он заявил, из Анкары поступают «позитивные сигналы», «которых мы долго ждали и которые теперь не должны отягощаться решениями о санкциях». Кипр, Франция и Австрия, которые до этого выступали за жёсткий курс, теперь поддерживают позицию Германии. Они считают, что санкции не являются самоцелью и декабрьское решение уже продемонстрировало свою эффективность, пишет Frankfurter Allgemeine.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).