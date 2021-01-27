Bloomberg – не никелем единым — в российском Норильске появилась крупная криптовалютная ферма

27.01.2021, 5:28, Новости дня

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В Норильске разместилась первая в мире криптовалютная ферма за Северным полярным кругом, пишет Bloomberg. Как отмечается в сюжете агентства, добытчиков биткоинов в город привлекают суровые погодные условия — благодаря им можно сократить расходы на охлаждение майнинговых установок.

Расположенный далеко за Северным полярным кругом российский город Норильск, знаменитый своим никелем, теперь занялся добычей биткоинов.

В Норильске, который находится в Сибири, доминирующее положение занимает горно-металлургический гигант «Норникель» — однако теперь в городе также появилась первая на Крайнем Севере криптовалютная ферма.

Владелец фермы, российская компания BitCluster, намеревается расширять свою деятельность.

В Норильске, куда можно добраться только по воздуху или по морю, 45 дней в году начиная с ноября вообще не бывает солнечного света. Этот город — одно из самых холодных мест на планете: он настолько далеко на севере, что температура опускается порой до -40 °C.

Между тем, экстремально холодная погода Норильска, где проживает 180 тысяч человек, — это как раз то, что нужно для майнинга криптовалют, ведь двумя главными статьями расходов в этом процессе являются электроэнергия и охлаждение.

На норильской ферме на данный момент насчитывается 5 тысяч установок для майнинга. В планах — удвоить мощность в 2021 году, доведя её до 31 МВт.

Источники электроснабжения в районе Норильска не связаны с общей российской электросетью, что делает город ещё более заманчивым для майнеров.

Ожидается, что криптоферма BitCluster будет в среднем производить до шести биткоинов в день. Она будет обслуживать клиентов по всему миру, в том числе в Швейцарии, США и Японии.

Дата публикации 25 января 2021 года.