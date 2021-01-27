ARD – «Мы на пути к гражданской войне» — беспорядки в Нидерландах стали самыми масштабными за последние 40 лет

27.01.2021, 5:28, Новости дня

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил беспорядки, возникшие в ходе протестов против ужесточения мер по борьбе с коронавирусом, назвав их «преступным насилием». Как пишет ARD, в понедельник утром перед жителями более чем десяти городов развернулась ужасная картина: казалось, будто «улицы подверглись разорению». По данным полиции, к беспорядкам причастны различные группировки, в том числе COVID-отрицатели, футбольные хулиганы и неонацисты.



Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил беспорядки во время протестов против ужесточения ограничительных мер, связанных с борьбой против распространения коронавируса: «Это абсолютно недопустимо, это не имеет никакого отношения к протестам, это преступное насилие», передаёт ARD.

В воскресенье вечером в более чем десяти городах усилились протесты против мер, введённых из-за борьбы с коронавирусом, и комендантского часа. По данным властей и голландских СМИ, было арестовано более 130 человек. Как пишет ARD, на утро казалось, что многие города подверглись разорению: улицы и площади были усыпаны битым стеклом, горящими автомобилями и камнями.

По сообщениям полиции, беспорядки стали самыми серьёзными за последние 40 лет. Правоохранительные органы ожидают новых беспорядков в ближайшие дни. Они исходят из того, что к насилию, развернувшемуся на улицах Нидерландов, причастны различные группировки, в том числе COVID-отрицатели, футбольные хулиганы и неонацисты.

На центральной площади Амстердама для разгона митинга с участием около 1500 человек полиция привлекла кинологов и использовала водомёты. В столице было арестовано по меньшей мере 100 человек. По сообщениям местных СМИ, полицейские оцепили резиденцию мэра города Фемки Халсема.

В Эйндховене полиция разогнала сотни демонстрантов, применив слезоточивый газ. Здесь митингующие подожгли несколько автомобилей и разграбили магазины на главном вокзале. По данным полиции, в городе было арестовано по меньшей мере 30 человек. Беспорядки вспыхнули также в Апелдорне, Арнеме, Бреде, Гааге, Энсхеде, Рурмонде, Тилбурге и Венло.

Мэр города Эйндховен Джон Йорритсма резко высказался по поводу эскалации протестов: «Это сюрреалистические ситуации, которые не ожидаешь увидеть в Нидерландах. Никто не пришёл сюда, чтобы принять участие в демонстрации. Люди пришли, чтобы устроить беспорядки и напасть на полицию. И если мы будем так продолжать, то мы на пути к гражданской войне». Мэр ожидает новых беспорядков в ближайшие ночи: «Мы больше не сможем этим управлять. Тогда нам придётся задействовать армию». По его словам, он не знает, как ещё с этим справиться.

По информации ARD, первые акции протеста и столкновения произошли уже в субботу вечером. В небольшом городке Урк к северу от Амстердама десятки людей вышли протестовать против комендантского часа. Они бросали камни, фейерверки и уничтожали полицейские машины. По данным полиции, молодые люди подожгли центр тестирования на коронавирус, подведомственный Министерству здравоохранения Нидерландов.

В субботу вечером в Нидерландах впервые вступил в силу комендантский час, напоминает медиаконцерн. До этого момента жители были избавлены от этой меры. Теперь гражданам больше не разрешается покидать квартиры с девяти часов вечера до половины пятого утра. Предварительно комендантский час будет действовать до девятого февраля. За его нарушение взимается штраф в размере €95.

С помощью этой меры правительство намерено обуздать распространение вируса. Власти особенно обеспокоены распространением нового штамма.

В середине декабря в Нидерландах был объявлен локдаун. Школы, магазины и рестораны закрыты, частные контакты ограничены одним человеком, не являющимся членом семьи. В стране с населением около 17 миллионов человек на сегодняшний день зарегистрировано около 13 500 смертей от коронавируса, пишет ARD.