 

Spectator – Европа сама виновата в катастрофе с поставкой вакцин

27.01.2021, 5:28, Новости дня
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Кампания Европейского союза по закупке вакцин превратилась в полную неразбериху. Как пишет The Spectator, чиновники уже ищут виновных в задержках поставок и грозят исками к Pfizer и AstraZeneca, однако если присмотреться внимательнее, то окажется, что ЕС сам виноват в возникшей катастрофе с вакциной.


Reuters

После сообщений о том, что Pfizer и AstraZeneca на 60% сокращают поставки в ЕС вакцины от COVID-19, чиновники из Евросоюза начали резко критиковать фармацевтические компании, а также грозят им штрафами и судебными исками, если те не ускорят процесс доставки. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте назвал такие задержки недопустимыми и пригрозил привлечь компании к суду. Председатель Европейского совета Шарль Мишель угрожает «использовать все имеющиеся в распоряжении юридические средства», чтобы заставить лекарственные фирмы соблюдать подписанные с ЕС контракты. Однако, как пишет автор The Spectator, если присмотреться внимательнее, то окажется, что ЕС сам виноват в возникшей катастрофе с вакциной.

Как отмечает издание, большинству европейских стран всё некомфортнее читать ежедневные сводки о вакцинации. Израилю удалось добиться показателя в 40 доз на 100 человек, а Британии и США — 9,3 и 6,2 соответственно. В то же время Евросоюз застрял на отметке 1,9 дозы на 100 человек. На фоне постоянно усиливающейся и вполне обоснованной критики Брюссель обещает привить всех к лету, но по расчётам веб-сайта Politico, для достижения этой цели ему придётся в пять раз ускорить темпы вакцинации.

Чиновники и политики из Евросоюза однозначно и твёрдо решили, что во всём виноваты нечестивые ведущие фармацевтические компании. Но не стоит забывать о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам само не очень-то торопится утверждать вакцины. Оно ещё не утвердило вакцину из Оксфорда, хотя ЕС заказал её в больших количествах. 

«AstraZeneca может оказаться в какой-то сюрреалистической ситуации: против неё по всей Европе подают иски за недостаточные поставки вакцины, но эта самая вакцина даже не утверждена для продажи», — пишет автор статьи.

По его мнению, программа ЕС по закупке вакцин превратилась в полную неразбериху. Директор Института Брейгеля Гутрам Вульф написал в Twitter: «ЕС тратит на дозу вакцины меньше средств, чем другие промышленно развитые страны. Такая скупость чревата гибелью людей. Это просто немыслимо».

«Израиль, например, в расчёте на душу населения потратил гораздо больше, чем остальные страны. По имеющимся оценкам, за дозу вакцины Pfizer он платит 30 долларов, то есть примерно вдвое больше, чем ЕС. И что? Неужели немного переплатить — это так ужасно?» — задаётся вопросом автор The Spectator.

Он убеждён, что ЕС пытается переложить вину на Pfizer и AstraZeneca, но на самом деле он сам виноват в возникшем кризисе. И если в привитых странах смертность начала снижаться, то ЕС придётся ещё долго расплачиваться дорогой ценой.

 



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