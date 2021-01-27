Мнение: О двойном скандале с «дворцом Путина»: много фото

27.01.2021, 5:18, Разное

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Фото © Kremlin.ru

История с «дворцом» в Геленджике, который шокирующее расследование оппозиционера Алексея navalny Навального связало с именем нынешнего российского президента Владимира Путина, неожиданно получила ещё одно громкое продолжение. Более того, столь же скандальное. А особую нотку ему добавляет тот факт, что инициатором выступил человек, до сих пор считающимся достаточно близким к личному кругу хозяина Кремля.

По итогам вторничного общения со студентами, где Владимиру Путину пришлось отвечать на вопрос про «дворец», известная дива Ксения Собчак выпустила собственное расследование. Проанализировав официальные фото с телеконференции, она пришла к потрясающему выводу. Снимки сделаны вовсе не в официальной резиденции главы государства «Русь», находящейся в Завидово Тверской области.

По версии Ксюши, на необычное местоположение указывает банер с изображением леса и почему-то остановки общественного транспорта, видимый за окном. Якобы на фото с телеконференции чётко видно, что банер короткий — верхушек деревьев не хватает. Следовательно, он растянут для того, чтобы скрыть истинное расположение места съёмок. И о причинах такой секретности можно только догадываться.

Кстати, вот аналогичное фото вполне официальное, с Kremlin.ru.

На нём – та же картина маслом: берёзы не растут выше «забора». Что действительно может навести на мысли о какой-то искусственной конструкции за окном. Подозрения усиливаются после просмотра архивных фото из настоящего Завидово.

Берёзы там гораздо ближе к окнам, чем на фотографиях с видеоконференции на Татьянин день. И расположены совсем не в струнку.

Более того, из окон ещё одного помещения на 1-м этаже в резиденции «Русь» открывается вид на пруд. Тот самый, где так любили порыбачить гости российского президента.

Ну и, наконец, подлинная резиденция «Русь» в Завидово – это не только берёзовая роща, но и красивые, породистые ёлки прямо рядом с особняком.

Ни одна из них тоже почему-то не попала в кадр.

Короче, наделала шороху Ксюша Собчак своим твитом! И некоторые пользователи предположили, что на самом деле Владимир Путин всю эту видеоконференцию со студентами провёл из того самого «дворца» в Геленджике. Якобы для троллинга 80-го уровня. И лишь самоотверженность ФСО и кремлёвской пресс-службы, ухитрившихся незаметно для первого лица растянуть сборный банер прямо за окном, спасли ситуацию. Иначе бы не миновать бунту.

Менее конспирологическая версия гласит, что приказ не раскрывать своё истинное местонахождение отдал сам Владимир Путин. Якобы он опасается заговора или покушения. Впрочем, и это лишь гипотеза.

А секрет раскрывает ещё одно официальное фото.

На нём видно, что это вовсе не забор за окном, а попавший в кадр козырёк, опирающийся на кирпичную колонну. С какой целью он сооружён – Бог весть. Но… всё прозаично.

Хотя у президентской резиденции в Завидово есть ещё одна загадка, тоже скандального оттенка. С какой целью для неё ФСО закупило бюстгальтеры Sports bra exteme control, итальянские слитные купальники Solymar с мягкой чашечкой и David с уплотнённым бюстом, а также мужские плавки Guess, струны для арфы, намордник с поводком и кожаный хлыст?

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