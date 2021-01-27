Мнение: Как орудуют провокаторы

27.01.2021, 5:14, Разное

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В субботу Россия протестовала. Протестовала и Казань.

После акции протеста в столице Татарстана оштрафовали 143 человека.

Не обошлось без провокаторов.

Вот на этой видеозаписи четко видно, как гаденыш организовал «нападение на полицейского».

Что зафиксировала видеозапись?

Гаденыш подкрадывается к девушке и сильно толкает ее. Девушка буквально врезается в силовика. Чем не нападение девушки на силовика?

Девушку винтят, гаденыш подходит к полковнику, они, по всей видимости, знакомы, о чем-то переговариваются… Гаденыш идет дальше, возможно, чинить новые провокации.

Думаю, что гаденыш-провокатор – подчиненный полковника, и эта мразь, скорей всего, тоже носит погоны….

Фотография отсюда