 

Более 100 детей-сирот примут участие в проекте «Взлетная полоса»

27.01.2021, 4:46, Новости дня
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Общероссийский народный фронт совместно с детским омбудсменом и АНО «Россия – страна возможностей» открыли образовательную программу «Взлетная полоса». Проект поможет поступить в вузы 105 детям-сиротам из 11 субъектов России, сообщила пресс-служба ОНФ.

«Добрая инициатива ОНФ «Взлетная полоса» пока стартует в пробном, можно сказать, в пилотном режиме. Вместе с тем в работу уже включились восемь федеральных и 15 региональных вузов. Конечно, ОНФ благодарит педагогов и руководство каждого из них», – передает ТАСС слова первого заместителя руководителя исполкома ОНФ Евгении Калачевой.

Программу поддержал уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. «Мы с большой радостью подключились к проекту, который помогает сиротам поступить в вузы. Эта та задача, тот запрос детский, на который важно найти ответ», – сказала она. «С выпускниками сиротских учреждений нет рядом родителей, мамы и папы, которые мотивируют, объясняют, подталкивают к учебе. Здесь основной акцент, основной упор именно на самостоятельной мотивации ребенка. Очень важно, что в этом проекте предусмотрено еще и наставничество. И здесь мы имеем еще больше шансов, чтобы ребята взяли тот ресурс, который сейчас им предоставляется», – добавила омбудсмен.

«Взлетная полоса» призвана помочь детям в возрасте 17-18 лет, которые в 2021 году будут заканчивать школу. Заявочная кампания завершилась 15 января. Всего организаторы получили 430 обращений из 14 регионов страны.



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