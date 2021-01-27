 

Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V»

27.01.2021, 4:46, Новости дня
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Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas вылетел в Москву за третьей партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V», свидетельствует информационное табло международного аэропорта Буэнос-Айреса.

«Мы активно работали последние дни, чтобы осуществить этот важный для нас рейс. Рейс AR1062 вылетит из аэропорта Эсейсы и в общей сложности займет 40 часов», – приводит ТАСС слова президента Aerolineas Argentinas Пабло Сериани перед вылетом самолета.

Власти Аргентины не уточнили, сколько доз вакцины планируется привезти из России. По данным телеканала Todo Noticias, на борт самолета может поместиться 600 тыс. доз.

Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины.

Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику.



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