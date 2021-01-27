 

Компания Valve создает технологию трансляции прямо в мозг

27.01.2021, 4:38, Новости дня
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Компания Valve проводит исследования в области создания нейрокомпьютерного интерфейса. Благодаря новым разработкам, трансляцию видеоизображения и звука можно будет проводить прямо в мозг.

Об этом сообщил Гейб Ньюэлл, занимающий должность гендиректора Valve. Напомним, что эта компания также владеет крупным ресурсом для видеоигр Steam.

Разработки новой технологии ведутся совместно с компанией OpenBCI. По словам специалистов, научившись правильно обрабатывать сигналы человеческого мозга, можно достичь максимального результата и в плане «взаимопонимания» геймера с компьютером, и в качестве изображения и звука. Также разработчики игр смогут легче определять, насколько интересный или скучный продукт они выпустили.



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