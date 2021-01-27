Через WhatsApp распространяется опасный вирус

27.01.2021, 4:38, Новости дня

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Вредоносная программа распространяется в мессенджере WhatsApp. Вирус устанавливается автоматически на устройства, владельцы которых открывают невинное, на первый взгляд, сообщение.

Также стало известно, что вирус маскируется под приложение под названием Huawei Mobile. Чаще всего он поражает мобильные устройства с операционной системой Android.

Эксперты по безопасности предупреждают о том, что ни в коем случае нельзя открывать ссылку с таким названием. В противном случае откроется сайт, очень похожий на Google Play Store, однако сразу же начнется закачка вредоносной программы. В дальнейшем злоумышленники смогут получить доступ к личным данным пострадавшего, а также управлять его гаджетом.