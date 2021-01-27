GT – протесты в России показали, что США снова взялись за интервенционизм

27.01.2021, 4:34, Новости дня

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США сыграли немалую роль в раздувании шумихи вокруг российских протестов, и это говорит о том, что после трамповской эпохи при новом руководстве Вашингтон снова возвращается к интервенционизму, считает в Global Times китайский эксперт Цуй Хэн. По мнению аналитика, Вашингтон хочет «замедлить собственное падение», провоцируя нестабильность в других странах.



Reuters

В субботу 23 января в Москве и ряде других российских городов прошли протесты в поддержку Алексея Навального. Согласно западным СМИ, более 3 тыс. участников акций были задержаны. США обвинили Москву в жёстком отношении к протестующим, пишет научный сотрудник Центра российских исследований при Восточно-китайском педагогическом университете Цуй Хэн в своей статье для Global Times.

Как считает автор, Америка сыграла свою роль в раздувании шумихи вокруг протестов. «Как и предсказывали эксперты по международным делам, для РФ оказалось не слишком благоприятным то, что Демократическая партия в США закрепила за собой большинство», — считает аналитик.

Цуй обращает внимание, что американское посольство в РФ сообщило о времени и месте проведения протестов ещё до того, как они состоялись. После субботних событий дипведомство обвинило Кремль в подавлении права на мирное собрание, а также на свободу слова. По мнению китайского эксперта, эти шаги доказывают, «что Демократическая партия США снова занимается интервенционизмом». РФ в свою очередь раскритиковала «поощрение насильственных действий» со стороны Вашингтона.

Примечательно, что, осуждая Москву, новая американская администрация не вспомнила о недавнем штурме Капитолия в Вашингтоне. «Таким образом она явно продемонстрировала свои двойные стандарты», — подчёркивает автор статьи.

Президент США Джо Байден заявил: «Америка вернулась». Он уверен, что возвращение Вашингтона в Парижское климатическое соглашение и Всемирную организацию здравоохранения знаменует возвращение «к мировому порядку, который он построил». «Только вмешательство в российские протесты скорее говорит о том, что вернулась Америка, которая занимается интервенционизмом и создаёт нестабильность по всему миру», — отмечает Цуй.

Аналитик напоминает, что из-за продолжительного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, социальное и экономическое развитие многих евразийских стран столкнулось с серьёзными трудностями. Многие государства констатировали рецессию и усиление инфляции. Строгие меры, введённые для контроля над распространением заболевания, и ограниченные социальные взаимодействия создали психологическое давление на население. Подогреваемые каким-нибудь внезапным событием, недовольство, тревога и угнетённость, накопившиеся в людских сердцах, могут запросто превратиться в агрессивное поведение. Даже в восточноазиатских странах, в которых, по сравнению с другими государствами, противостояние коронавирусу идёт достаточно успешно, сейчас всё чаще происходят общественные беспорядки, рассуждает эксперт.

По мнению автора, неудивительно, что массовые протесты прошли и в России. В этой стране произошла масштабная вспышка COVID-19 в апреле 2020 года, а затем вторая волна — в сентябре. «Россияне всё это время живут в страхе перед неизвестным будущим. Их психологическая уязвимость достигла критической точки. И даже если бы Навального не арестовали, другие события всё равно, скорее всего, заставили бы людей выйти на улицу и продемонстрировать недовольство. Большинство людей просто воспользовались возможностью выплеснуть накопившиеся эмоции, и это отнюдь не означает, что они действительно поддерживают оппозицию», — полагает автор.

По наблюдениям Цуя, российская оппозиция в целом разобщена. И хотя западные СМИ представляют Навального как оппозиционного лидера, многим в рядах этой самой оппозиции он не слишком нравится. Пока среди людей, выступающих против действующей российской власти, нет харизматичного и эффективного лидера, который действительно бы завоевал доверие и поддержку всех жителей страны, уверен китайский аналитик.

Поэтому массовые протесты никак не доказывают, что российские власти столкнулись с кризисом. И хотя оппозиционные настроения и недовольство правительством внесли свой вклад в эти акции, по большей части они произошли, потому что народу нужно было «выпустить пар» — это «часть кризиса психического здоровья, который был вызван эпидемией».

Автор статьи настаивает: «Это в корне отличается от «арабской весны», случившейся десятилетие назад. В конце концов, трамповская эпоха положила конец славным денькам неолиберализма. Превосходство американской модели оказалось растоптано пандемией. Вашингтон не способен запустить новый тур «цветных революций».

И тем не менее правительство, в котором главенствуют демократы, «не упустит возможности вмешаться во внутренние дела в Евразии или где бы то ни было ещё в мире». Цуй предполагает, что США намерены «замедлить собственное падение, создавая нестабильность между развивающимися странами и их соседями». Так что влиятельные мировые державы, включая Китай и Россию, должны объединить усилия и и защитить принцип неприкосновенности суверенитета. Они должны противостоять вмешательствам США и их союзников, якобы стремящихся защитить права человека. Только так можно сохранить мир и стабильность.