 

Немецкий политик – Навальный — не повод обрывать диалог с Россией

27.01.2021, 4:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ситуация с задержанием российского блогера Алексея Навального — не повод останавливать строительство «Северного потока — 2», сказала премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. По её словам, для Германии важно «оставаться в диалоге с Россией, особенно в эти трудные времена», и защитить компании, которым угрожают американские санкции.


Reuters

Ситуация с задержанием российского блогера Алексея Навального «омрачила» отношения Запада и России, пишет Die Welt. Но это не повод использовать её для остановки строительства «Северного потока — 2», предостерегает Мануэла Швезиг, премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания. По её словам, тем, «кто всегда был против проекта трубопровода», не стоит этого делать: «Потому что сейчас важно, чтобы Германия оставалась в диалоге с Россией, особенно в эти трудные времена».

США ввели санкции против «Северного потока — 2», обосновывая свои действия тем, что в случае завершения его строительства Европа попадёт в газовую зависимость от России. Госдеп предупредил европейские компании, что им грозят штрафные меры за участие в проекте. В связи с этим власти Мекленбурга — Передней Померании основали Фонд по защите климата и окружающей среды. По словам Швезиг, он может помочь с завершением «Северного потока — 2».

Однако премьер подчеркнула, что организация не будет строить или управлять трубопроводом: «Нужно смотреть, как мы можем помочь тем немецким предприятиям, которым угрожают американские санкции». Также она опровергла информацию о том, что защита климата для фонда носит второстепенный характер. По её словам, главная долгосрочная цель инициативы — вкладывать деньги в реализацию экологических мер. Впрочем, задержки в строительстве «Северного потока — 2» могут возникнуть из-за возражений других природоохранных организаций, которые они могут направить в Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии, отмечает издание.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Минздрав Украины планирует забрать у “Медзакупок” функцию покупки вакцин от COVID-19 – Степанов

11.01 / Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»

07.01 / «Атака настолько хороша, что это точно русские» – спецслужбы США считают, что хакерская атака на правительство США пришла из России

12.08 / Кравчук предложил отказаться от понятия «особый статус» для Донбасса

25.12 / Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко

08.01 / Стоимость биткоина превысила $41 тысячу

10.12 / ЕС продлил санкции против России за посягательство на территориальную целостность Украины

07.12 / Великобритания спешит до брексита депортировать в ЕС просителей убежища

11.08 / Отток капитала из РФ с начала года вырос в 1,5 раза

06.07 / Британский министр: решение Лондона по Huawei не «высечено в камне»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска