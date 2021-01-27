Немецкий политик – Навальный — не повод обрывать диалог с Россией

27.01.2021, 4:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ситуация с задержанием российского блогера Алексея Навального — не повод останавливать строительство «Северного потока — 2», сказала премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. По её словам, для Германии важно «оставаться в диалоге с Россией, особенно в эти трудные времена», и защитить компании, которым угрожают американские санкции.



Reuters

Ситуация с задержанием российского блогера Алексея Навального «омрачила» отношения Запада и России, пишет Die Welt. Но это не повод использовать её для остановки строительства «Северного потока — 2», предостерегает Мануэла Швезиг, премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания. По её словам, тем, «кто всегда был против проекта трубопровода», не стоит этого делать: «Потому что сейчас важно, чтобы Германия оставалась в диалоге с Россией, особенно в эти трудные времена».

США ввели санкции против «Северного потока — 2», обосновывая свои действия тем, что в случае завершения его строительства Европа попадёт в газовую зависимость от России. Госдеп предупредил европейские компании, что им грозят штрафные меры за участие в проекте. В связи с этим власти Мекленбурга — Передней Померании основали Фонд по защите климата и окружающей среды. По словам Швезиг, он может помочь с завершением «Северного потока — 2».

Однако премьер подчеркнула, что организация не будет строить или управлять трубопроводом: «Нужно смотреть, как мы можем помочь тем немецким предприятиям, которым угрожают американские санкции». Также она опровергла информацию о том, что защита климата для фонда носит второстепенный характер. По её словам, главная долгосрочная цель инициативы — вкладывать деньги в реализацию экологических мер. Впрочем, задержки в строительстве «Северного потока — 2» могут возникнуть из-за возражений других природоохранных организаций, которые они могут направить в Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии, отмечает издание.